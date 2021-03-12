Из попавшей в аварию автомашины украл сотовый телефон очевидец ДТП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очевидец ДТП похитил сотовый телефон из попавшей в аварию автомашины в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В полицию обратился участник дорожно-транспортного происшествия, который рассказал, что во время ДТП пропал его мобильный телефон.

В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что один из очевидцев аварии, воспользовавшись произошедшей суетой, похитил из салона автомашины сотовый телефон. Для того чтобы остаться незамеченным, правонарушитель забежал во двор многоэтажки и выбросил телефон в снег. Момент кражи попал в объектив видеокамер Центра оперативного управления ДП Нур-Султана.

Столичная полиция задержала 29-летнего жителя города. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело.