Из покореженного автомобиля извлекли пожилого мужчину спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске столкнулись два автомобиля. Водитель одной из легковушек не смог выбраться из нее самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали на пересечении улиц Егемен Казахстан - Брусиловского. На место столкновения ВАЗ-2101 и Audi-80 вызвали спасателей.

Водитель Жигулей оказался заблокированным в искореженном автомобиле. Пожилого мужчину извлекли из машины спасатели и передали бригаде скорой помощи.

В Петропавловске после оттепели выходных дней на дорогах сильный гололед.