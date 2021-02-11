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    22:42, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Из покореженного автомобиля извлекли пожилого мужчину спасатели СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске столкнулись два автомобиля. Водитель одной из легковушек не смог выбраться из нее самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали на пересечении улиц Егемен Казахстан - Брусиловского. На место столкновения ВАЗ-2101 и Audi-80 вызвали спасателей.

    Водитель Жигулей оказался заблокированным в искореженном автомобиле. Пожилого мужчину извлекли из машины спасатели и передали бригаде скорой помощи.

    В Петропавловске после оттепели выходных дней на дорогах сильный гололед.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Общество Происшествия
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