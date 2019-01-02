Из-под завалов в Магнитогорске извлекли 11 тел погибших

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске 11 тел погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в среду журналистам сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области в оперативном штабе на месте трагедии. «11 тел извлечено», - сказал он.

Ранее сообщалось об обнаружении под завалами девяти тел. Один из 11 погибших в результате ЧП в Магнитогорске - ребенок. Судьба 30 человек остается неизвестной.

По словам сотрудника ГУ МЧС по региону, ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции. «Сейчас работы на высоте прекращены и продолжается разбор завалов внизу», - сказал он.

При этом, как сообщил представитель главка Михаил Юрин, несмотря на дополнительный демонтаж опасных конструкций ночью, угроза жизням спасателей сохраняется.

«Угроза для жизни спасателей по-прежнему сохраняется, они работают с риском для жизни, соответственно, делают все максимально ювелирно, стараются соблюдать всю технику безопасности, чтобы никто из них не пострадал. Соответственно, все продвигается в тех темпах, которыми нас ограничивают обстоятельства», - сказал М. Юрин.