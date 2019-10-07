+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медик

7 Октября 2019 18:45
Поделиться:
Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медик

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Группа ведущих врачей страны прибыла в Атыраускую область
Мать мертвого младенца, обнаруженного возле мусорки, задержали в Уральске Новорожденный умер в карете скорой помощи в Караганде Смерть младенца в Атырауской области: в регионе работает комиссия от Минздрава

«На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написал заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них - ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни», - сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.

Напомним, на прошлой неделе в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях.

В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив