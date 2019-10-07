Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медик
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написал заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них - ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни», - сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.
Напомним, на прошлой неделе в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях.
В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра
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