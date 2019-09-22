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Из Павлодара в Нур-Султан теперь можно долететь дешевле

22 Сентября 2019 20:25
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Из Павлодара в Нур-Султан теперь можно долететь дешевле

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стоимость билета упала на 1000 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«FlyArystan» сообщил о снижении цены на перелёты по направлению Павлодар-Нур-Султан на 1000 тенге.

Третьего сентября первый казахстанский лоукостер анонсировал запуск рейсов стоимостью от 5999 тенге, но теперь авиаперевозчик сообщил о снижении цены до 4999 тенге за билет в один конец, напомнили в авиакомпании.

«С появлением ещё одного рейса «FlyArystan» ежегодный пассажиропоток из/в Павлодар достигнет 130 000 человек, - добавили в пресс-служба авиакомпании. - С учётом новых рейсов количество пассажиров из/в Павлодар составят 15 процентов от общего пассажиропотока лоукостера».

По данным компании, рейс Алматы-Павлодар-Алматы начал действовать 30 мая 2019 года, что увеличило пассажиропоток местного аэропорта на 42 процента.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Павлодарская область, Транспорт, Бірге - реализуем вместе,
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Автор:

Антон Гагарин

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