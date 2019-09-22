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21.09.2019 17:41
Из Павлодара в Нур-Султан теперь можно долететь дешевле
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стоимость билета упала на 1000 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«FlyArystan» сообщил о снижении цены на перелёты по направлению Павлодар-Нур-Султан на 1000 тенге.
Третьего сентября первый казахстанский лоукостер анонсировал запуск рейсов стоимостью от 5999 тенге, но теперь авиаперевозчик сообщил о снижении цены до 4999 тенге за билет в один конец, напомнили в авиакомпании.
«С появлением ещё одного рейса «FlyArystan» ежегодный пассажиропоток из/в Павлодар достигнет 130 000 человек, - добавили в пресс-служба авиакомпании. - С учётом новых рейсов количество пассажиров из/в Павлодар составят 15 процентов от общего пассажиропотока лоукостера».
По данным компании, рейс Алматы-Павлодар-Алматы начал действовать 30 мая 2019 года, что увеличило пассажиропоток местного аэропорта на 42 процента.
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