Из Павлодара в Нур-Султан теперь можно долететь дешевле

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стоимость билета упала на 1000 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«FlyArystan» сообщил о снижении цены на перелёты по направлению Павлодар-Нур-Султан на 1000 тенге.

Третьего сентября первый казахстанский лоукостер анонсировал запуск рейсов стоимостью от 5999 тенге, но теперь авиаперевозчик сообщил о снижении цены до 4999 тенге за билет в один конец, напомнили в авиакомпании.

«С появлением ещё одного рейса «FlyArystan» ежегодный пассажиропоток из/в Павлодар достигнет 130 000 человек, - добавили в пресс-служба авиакомпании. - С учётом новых рейсов количество пассажиров из/в Павлодар составят 15 процентов от общего пассажиропотока лоукостера».

По данным компании, рейс Алматы-Павлодар-Алматы начал действовать 30 мая 2019 года, что увеличило пассажиропоток местного аэропорта на 42 процента.