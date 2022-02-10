Из отдалённой зимовки помогли транспортировать больного ребёнка костанайские спасатели
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели доставили в больницу мальчика из отдаленной зимовки с острой кишечной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Спасатели помогли родителям 4-летнего ребенка доставить его в больницу. Утром 9 февраля за помощью к спасателям Амангельдинского района обратился аким Байгабылского сельского округа. Требовалась срочная транспортировка ребенка в больницу.
«Дорога к зимовке Смайыл, где проживает его семья, заметена полуметровым снегом, отсутствует проезд. В 15.25 часов, преодолев 17 км бездорожья, на технике высокой проходимости «Нива БРОНТО», сотрудники ОЧС в составе 3 человек добрались до зимовки.
К этому времени навстречу спасателям родители с ребенком выехали на своем тракторе. Затем малыша вместе с матерью пересадили в снегоход. В 16.09 часов их благополучно доставили в районную больницу, а в 16.12 часов госпитализировали в инфекционный стационар с диагнозом острая кишечная инфекция»,- прокомментировали в ДЧС.
ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать осторожность на дорогах при неблагоприятных метеоусловиях.
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