Из окна 12 этажа выпала девушка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из окна 12 этажа дома по адресу улица Кошкарбаева, 32 выпала девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26-летняя девушка выпала из окна 12-этажного дома, с последнего этажа. По данному происшествию на месте работают полицейские. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Астаны.

Приехавшие на место эксперты констатировали смерть девушки. В ДВД подтвердили, что несчастный случай произошел по адресу улица Кошкарбаева, 32.