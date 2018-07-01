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Из окна 12 этажа выпала девушка в Астане

31 Июля 2018 18:34 308
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Из окна 12 этажа выпала девушка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из окна 12 этажа дома по адресу улица Кошкарбаева, 32 выпала девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26-летняя девушка выпала из окна 12-этажного дома, с последнего этажа.  По данному происшествию на месте работают полицейские.  В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Астаны.

Приехавшие на место эксперты констатировали смерть девушки. В ДВД подтвердили, что несчастный случай произошел по адресу улица Кошкарбаева, 32.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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