Из окна 12 этажа выпала девушка в Астане
31 Июля 2018 18:34 308
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из окна 12 этажа дома по адресу улица Кошкарбаева, 32 выпала девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«26-летняя девушка выпала из окна 12-этажного дома, с последнего этажа. По данному происшествию на месте работают полицейские. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Астаны.
Приехавшие на место эксперты констатировали смерть девушки. В ДВД подтвердили, что несчастный случай произошел по адресу улица Кошкарбаева, 32.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Продолжаются восстановительные работы на месте схода грузового поезда в Жамбылской области
- Застрявшие в аэропорту Актау пассажиры вылетят ночным рейсом в Анталию
- Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кыргызстане казахстанцев
- Горячее питание организовали пассажирам задержанных поездов в Сарышагане
- Подробности убийства иностранцев в Таджикистане сообщили в МВД РТ
- ЧП с батутом в Астане: Примирение сторон не состоялось
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047