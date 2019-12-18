+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -3 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из огня спасли мужчину в Кокшетау

18 Декабря 2019 22:24
Поделиться:
Из огня спасли мужчину в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из горящей дачи в Кокшетау пожарные спасли 59-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новости по теме

Более 20 пожарных тушили жилой дом в Петропавловске
50 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске Офицер Нацгвардии вынес 5 газовых баллонов из горящего дома При пожаре в общежитии в центре Алматы погиб человек

По информации ведомства, 17 декабря на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Железнодорожные дачи, ул. Приречная, 144, горит жилой дачный дом.

«К месту вызова были направлены дежурные смены ПП-29 села Садового и СПЧ-1 города Кокшетау. По прибытии на месте происшествия был обнаружен мужчина, 1960 года рождения, который не подавал признаков жизни. Пожарными была оказана первая помощь. Пострадавший был срочно госпитализирован в многопрофильную больницу Акмолинской области», - рассказал и. о. начальника УЧС города Кокшетау Максим Шатковский.


Как добавили в ведомстве, в настоящее время состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении. Предварительная причина пожара, по словам спасателей - неосторожное обращение с огнем.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив