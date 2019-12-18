Из огня спасли мужчину в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из горящей дачи в Кокшетау пожарные спасли 59-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, 17 декабря на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Железнодорожные дачи, ул. Приречная, 144, горит жилой дачный дом.

«К месту вызова были направлены дежурные смены ПП-29 села Садового и СПЧ-1 города Кокшетау. По прибытии на месте происшествия был обнаружен мужчина, 1960 года рождения, который не подавал признаков жизни. Пожарными была оказана первая помощь. Пострадавший был срочно госпитализирован в многопрофильную больницу Акмолинской области», - рассказал и. о. начальника УЧС города Кокшетау Максим Шатковский.





Как добавили в ведомстве, в настоящее время состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении. Предварительная причина пожара, по словам спасателей - неосторожное обращение с огнем.



