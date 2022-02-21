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Из ОАЭ возвращен мошенник, обманувший казахстанские предприятия на более чем 60 млн тенге
21 Февраля 2022 15:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана, при взаимодействии с Генеральным консульством РК в г.Дубай и Агентством по финансовому мониторингу, из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан возвращен 43-летний уголовный преступник Рамеев Толеген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
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Рамеев Толеген разыскивался с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба свыше 60 млн тенге. В настоящее время фигурант помещен под стражу.
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