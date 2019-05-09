Из Нур-Султана в Экибастуз: многодетные семьи переезжают в регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многодетные семьи столицы переезжают из Нур-Султана в Экибастуз по программе «Нұрлы Ертіс», передает Елорда Инфо.

Программа «Нұрлы Ертіс» нацелена на переселение желающих из числа многодетных семей столицы в город Экибастуз Павлодарской области. В целях информирования населения столицы об этой возможности КГУ «Жилищный фонд акимата города Нур-Султан» разместило объявление на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях о приеме заявок от многодетных семей.

По информации акимата Павлодарской области, в рамках программы для многодетных семей столицы в одном из новых жилых комплексов Экибастуза предусмотрено 122 трехкомнатные квартиры площадью 78-80 кв. метров. Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 99 тенге за один квадратный метр - это от 7722 до 8000 тенге.

Помимо этого, акимат Павлодарской области обязуется трудоустроить взрослых, детям из многодетных семей бесплатно предоставят места в детских садах и школах. Школьников безвозмездно обеспечат школьной формой и принадлежностями, бесплатным питанием. Всем детям и одному из родителей будут выдаваться транспортные проездные билеты. Многодетные семьи зарегистрируют в Экибастузе на постоянной основе.

Вопрос приватизации жилья, со слов представителей акимата Павлодарской области, будет решен положительно по истечении пяти лет проживания в арендном жилье.

«Работу предоставим по профессии, уже сейчас мы озвучили вакансии. Будем трудоустраивать людей не только в государственные учреждения, вы знаете, что в Экибастузе много предприятий», - отметил руководитель Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Кайрат Нурмагамбетов.

Первые 17 многодетных семей столицы отправились на постоянное местожительство в Экибастуз в минувшее воскресенье, 5 мая. Акимат Нур-Султана выделил транспортные средства для перевозки груза, а также два автобуса для многодетных семей.

«Мы приехали с супругом в столицу в 2005 году из Туркестанской области. Супруг работает на СТО, я присматриваю за детьми. Много лет снимали жилье. Возможности откладывать деньги, копить на собственную квартиру не было, расходов много. Поэтому это очень хорошая программа для нас - обеспечивают квартирой, детским садом, школой, работой. В Экибастузе детский сад и школа находятся рядом с домом, где будем жить. Мы все очень рады», - поделилась впечатлениями многодетная мама Инара Есирпекова.

По данным организаторов программы, набор многодетных семей, желающих переселиться из Нур-Султана в Экибастуз, продолжается.

Директор КГУ «Жилищный фонд акимата города Нур-Султана» Нурсулу Кожахметова сообщила, что жители столицы могут получить всю интересующую информацию об участии в программе «Нұрлы Ертіс» в их учреждении по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 39, телефоны для справок: 79-34-50, 8-776-120-29-73. Также информация доступна в социальной сети Instagram в аккаунте zhilfond_nursultan, в Facebook на странице «Жилищный фонд города Нур-Султана».