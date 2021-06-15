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Из незаконного оборота в Шымкенте изъято 30 единиц оружия и 46 патронов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Июня 2021, 21:45
Из незаконного оборота в Шымкенте изъято 30 единиц оружия и 46 патронов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 159 правонарушений выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару» в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

С 17 мая текущего года сотрудники Департамента полиции города Шымкента в целях предупреждения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

В рамках мероприятия проверено 6213 из 6281 зарегистрированных на территории города владельцев оружия (8071 оружие), результат проверки составил 98,7%.

В ходе проверки выявлено 159 административных правонарушений. Из них 42 факта нарушения требований правил хранения оружия (ст. 484 КоАП РК), 116 фактов нарушения правил регистрации оружия (ст. 486 КоАП РК). 66 единиц зарегистрированного оружия изъято и направлено на временное хранение.

Из незаконного оборота изъято 30 единиц оружия и 46 патронов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» продолжится до 17 июня текущего года.


МВД РК   Шымкент  
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