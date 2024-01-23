Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков в Алматы

Комитетом национальной безопасности ликвидировано масштабное производство психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

Фото: КНБ РК

18 января 2024 года в г. Алматы в арендованном частном доме с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1997 года рождения.

В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции – наркотика «мефедрон» и 100 литров сырья. Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране.

Фото: КНБ РК

Объем изъятого «мефедрона» эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. При этом наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

Фото: КНБ РК

Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.