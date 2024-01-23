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    09:50, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков в Алматы

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Комитетом национальной безопасности ликвидировано масштабное производство психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    18 января 2024 года в г. Алматы в арендованном частном доме с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1997 года рождения.

    В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции – наркотика «мефедрон» и 100 литров сырья. Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Объем изъятого «мефедрона» эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. При этом наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    Теги:
    Борьба с наркотиками КНБ Синтетика Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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