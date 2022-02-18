Из нелегального оборота в Актюбинской области изъято 17 единиц оружия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 17 единиц незаконно хранившегося оружия изъято в Актюбинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«На территории Актюбинской области с 2 по 15 февраля было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». В ходе ОПМ из нелегального оборота было изъято 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе 14 гладкоствольных, одно нарезное, газовое, электрическое», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По месту жительства были проверены более 700 зарегистрированных владельцев огнестрельного оружия. В результате проверки выявлено 293 административных правонарушения, из них за незаконное хранение оружия – 19, за нарушение правил хранения и ношения оружия – 179 и за нарушение перерегистрации оружия – 95.

Сотрудники районных подразделении провели рейдовые отработки и в крестьянских хозяйствах.

Департамент полиции напоминает, что лица добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.