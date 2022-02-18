+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из нелегального оборота в Актюбинской области изъято 17 единиц оружия

18 Февраля 2022 03:33
Поделиться:
Из нелегального оборота в Актюбинской области изъято 17 единиц оружия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 17 единиц незаконно хранившегося оружия изъято в Актюбинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
За завышенные цены на сжиженный газ подали в суд на АО «СНПС Актобемунайгаз»
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане За езду зигзагом наказали водителя в Алматы Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур

«На территории Актюбинской области с 2 по 15 февраля было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». В ходе ОПМ из нелегального оборота было изъято 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе 14 гладкоствольных, одно нарезное, газовое, электрическое», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По месту жительства были проверены более 700 зарегистрированных владельцев огнестрельного оружия. В результате проверки выявлено 293 административных правонарушения, из них за незаконное хранение оружия – 19, за нарушение правил хранения и ношения оружия – 179 и за нарушение перерегистрации оружия – 95.

Сотрудники районных подразделении провели рейдовые отработки и в крестьянских хозяйствах.

Департамент полиции напоминает, что лица добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
За завышенные цены на сжиженный газ подали в суд на АО «СНПС Актобемунайгаз»
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
За езду зигзагом наказали водителя в Алматы
Девять полицейских попали в ДТП на космодроме Байконур
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
5 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева
Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив