Из музея в Бонне украли более 100 окаменелостей возрастом до миллиарда лет

Из палеонтологического музея Гольдфусса при Боннском университете похитили более 100 окаменелостей. Вес украденных экспонатов оценивается в 70–100 кг, а возраст некоторых превышает миллиард лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным СМИ, неизвестные вскрыли музейные витрины и вынесли наиболее ценные образцы. Профессор Боннского университета Мартин Лангер сообщил, что стоимость многих из похищенных окаменелостей превышает 10 тыс. евро.

Всего злоумышленники повредили 25 витрин: в 15 было разбито стекло, еще 10 вскрыли. При этом следов взлома на входных дверях полиция не обнаружила. Как преступникам удалось незаметно вынести десятки килограммов экспонатов, пока остается неизвестным.

Кражу обнаружили после завершения ремонтных работ в Институте геонаук Боннского университета. Здание ремонтировали с декабря 2023 года по июль 2026 года, а витрины на это время были закрыты деревянными конструкциями. После их демонтажа сотрудники музея обнаружили пропажу.

Фото: Uni Bonn

После обращения университета в полицию поступили свидетельские показания, которые сейчас проверяют правоохранительные органы. Руководство музея также проинформировало коллег за рубежом, поскольку похищенные окаменелости впоследствии могут появиться на специализированных выставках и рынках.

Университет опубликовал фотографии украденных предметов и призвал сообщать полиции о любых подозрительных предложениях в интернете, социальных сетях или на ярмарках окаменелостей.

При этом некоторые из самых известных экспонатов музея удалось сохранить. Оригиналы первобытной птицы, древней лошади и крупнейшего в мире морского скорпиона ранее заменили копиями и слепками. В результате преступники похитили их муляжи.

Ранее Kazinform сообщал, что в октябре 2025 года из Лувра были похищены исторические драгоценности стоимостью около 88 млн евро. Позже музей объявил о масштабном усилении системы безопасности, включая установку новых камер видеонаблюдения и систем защиты от проникновения.