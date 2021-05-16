Из мусора и опилок создает свои работы молодой казахстанский скульптор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Он создает уникальные работы из обычного мусора, бумаги, опилок. Может увидеть красоту в обыденном, в простых вещах. Образы, созданные его руками, выглядят задумчивыми, немного печальными, но в то же время передают внутреннее состояние человека. Эти произведения созданы с ощущением тяги к обществу, с посылом наладить контакт со зрителем. Возросший интерес к творчеству молодого скульптора, наверное, и есть оценка его ремеслу. Речь идет о выставке «Притяжение» молодого скульптора Абылая Мурашбекова, которая в эти дни проходит в Центре современного искусства «KULANSHI», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что организатором выставки молодого скульптора выступил Центр современного искусства «KULANSHI». Основатель центра и председатель кураторского совета Лейла Махат решила поддержать талантливого Абылая Мурашбекова, представив его работы широкой публике.

«Очень больно жить без кожи... впитывать каждой своей клеткой внешний мир без фильтров и зашиты - это требует мужества, стойкости и бесконечной веры в жизнь. Молодой художник, скульптор живет на грани реальности и внутренних ощущений. Его работы поют, молчат о самом сокровенном. О душераздирающей нежности. О всепоглощающей надежде. О том, о чем не принято говорить. Притягивая, мы отталкиваем. Отталкивая, мы хотим, чтобы к нам вернулись. «Вслушайтесь» в его работы. Вглядитесь в терзания теряющего слух Бога. Поверьте в гармонию хаоса. И вы поймете», - говорится в обращении Лейлы Махат посетителям выставки.

По ее словам, Абылай создает свои произведения из ничего. Из бумаги. Из мусора. Из того, на что мы никогда не посмотрим в обычной жизни. Художница считает, что найти красоту в обычном, не так уж и сложно. «Но создать красоту из того, что не нужно, притянуть к себе невидимые нити вселенской энергии - гениально. Нужно иметь якорь. Чтобы вас притянуло-привязало к жизни навсегда. Даже если она хрупка как скульптуры из бумаги». Такую оценку Лейла Махат дала работам Абылая Мурашбекова, открывая нам его удивительный и своеобразный мир.

Абылай занимается скульптурой больше пяти лет. Воспитываясь в семье музыкантов, он должен был пойти по этой тропинке, поступить в консерваторию, профессионально заниматься музыкой. Но в этом он не видел способ самовыражения. Поэтому выбрал лепку.

«Нашел ли я себя? В самовыражении, да, нашел себя. Мне интересна скульптура, нравится выражать свои мысли в объеме, потому что ты чувствуешь все полностью руками. Поэтому многие живописцы хотят уйти в трехмерное пространство. Но и в этом возникают некие проблемы. К скульптуре относятся с недоверием или непониманием, хотя понимать тут нечего. Все видно сразу», - считает Абылай.

По его словам, в искусстве есть некий шарм. Это радость принятия того факта, что в объеме можно выразить все то, что заложено в твоей голове.

«И когда то, что ты создаешь руками, совпадает с тем, что творилось в твоей голове – неописуемое чувство, совсем другое ощущение. Скульптура лично для меня способ самовыражения, обращения к зрителю», - поделился молодой скульптор.

На выставке «Притяжение» представлены 30 его работ. «Притяжение – жажда к социальному взаимодействию. Это помогает больше раскрыться. Поэтому выбрали такое название для нашей выставки», - поделился скульптор.

Он создает произведения из подручных средств. Так Абылай пришел к папье-маше – технике изготовления объемных предметов с помощью бумаги и клейстера. Потом Абылай начал постепенно переходить к более сложной технике, добавлял черную эмаль, опилки.

«Клейкая масса напоминала по ощущениям глину. Лепить стало проще. Первые работы были просто бумажными подделками. А уже дальше начал подходить ближе к традиционной скульптуре», - поведал Абылай Мурашбеков.

В его работах нет идеи, иногда он создает образы, запечатленные в его голове. А порой чувствует необходимость творить. Так получаются неординарные впечатляющие скульптуры. Все началось с мотыльков, признается Абылай.

«Это бумажная тема. В одном из бизнес-центров создавали инсталляцию. Спросили у студентов, что можно придумать интересного. Я предложил изобразить насекомых, но не знал, как сделать. Заметив туалетную бумагу, решил создать мотыльков из нее. Краску использовал по минимуму. Цвет просто очень подходит к окрасу мотыльков. Так возрос интерес к клею, что переросло дальше в масштабные работы», - рассказал скульптор.

Работы Абылая Мурашбекова вызывают неподдельный интерес у ценителей искусства. Часть произведений забирают в музеи, а часть приобретают настоящие ценители. В ходе нашей беседы молодой скульптор отметил, что работу матери с ребенком положительно оценили сподвижники современного искусства. Это еще раз показывает уровень мастерства молодого скульптора.

Некоторые работы Абылая были высоко оценены на конкурсах международного масштаба. Одна из независимых галерей Лондона отобрала его работу «Яркий сон» среди многочисленных произведений. К сожалению, из-за карантинных ограничений, ему не удалось отправить работу на выставку, но такой спрос и интерес, по его словам, действительно окрыляет.

«Я очень удивился. Значит, искусство может быть таким обычным и понимаемым для меня и окружающих. Помимо бесстрашия, так во мне появилась уверенность. Почему-то не котируется экспрессионизм, импрессионизм, просто выражение обычных чувств – обычное приземленное искусство, которое стараюсь выразить, в особенности в скульптуре. Скульптура в Казахстане – памятники, символизм, бюсты. Я беру пример в основном с двух художников нашего времени: Еркина Мергенова и Энки Билал. Стиль, конечно, у них разный, но есть схожесть. Еркин Мергенов – скульптор, Энки Билал – комиксист. У них своеобразная манера, именно их работы впечатляют. Для меня казахстанская скульптура начинается с Еркина Мергенова. Он – олицетворение полной свободы и самовыражения. У него живые, чувственные и символичные работы», - поделился скульптор.

Абылай детально и ответственно подходит к работам, ведь оценку дает зритель.

«Люди подходили и смиренно говорили, что одна работа пугает, другая, напротив, удивляет. Перед зрителем не схалтуришь, ни в техническом плане, ни в смысловом. Он оценит с разного ракурса», - рассказал скульптор.

На достигнутом он останавливаться не желает. Хочется совершенствоваться и научиться выполнять более сложную технику.

«В дальнейшем планирую использовать сварочный аппарат. Железо и бетон – удобные материалы для применения. Еще хочется больше «дружить с головой» и изучать историю. Исследуя, открывается образ, который хочется изобразить. То есть открывается больше свободы. Понимая это, руки сами тянутся к созданию новых произведений. Скульптура тоже может быть чувственной, станковой, не только моментальной, то есть имеет право быть нормальным, обычным искусством. Для обычного зрителя хочется подарить простых пойманных моментов», - добавил молодой скульптор Абылай Мурашбеков.