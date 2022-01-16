Из моргов Алматы было похищено 41 тело - полиция города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нападения на морги города Алматы рассказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой.

«В эти дни было 7 нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», - сказал Канат Таймерденов на брифинге СЦК.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.