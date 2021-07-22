Из мести к начальнику мужчина заявил о бомбе на заводе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчина заявил о бомбе на заводе, желая отомстить бывшему начальнику в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 июля в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенном взрывном устройстве на одном из недостроенных заводов. Полиция оцепила данное место и провела осмотр со специалистами по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов и собаками-поисковиками, но не обнаружили взрывных устройств.

Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ДП Атырауской области во время оперативно-розыскных работ нашли 38-летниего мужчину, который дал ложный вызов.

Как выяснилось, подозреваемым оказался жителем города Актау, который последние четыре года работал на территории города Атырау. Мужчина был ранее судим. Он признался, что дал ложный вызов, чтобы отомстить своему начальнику, который уволил его с работы.

На данный момент ведется досудебное следствие по статье 273 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

«С начала этого года зарегистрировано два случая заведомо ложных сообщений об акте терроризма. В случае, предусмотренном статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, лицо, распространяющее заведомо ложные сведения о террористическом акте, наказывается штрафом в размере пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет», – сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.