Из Костаная запускают прямые рейсы в Ташкент

Уже 13 июня в Международном аэропорту имени Ахмета Байтурсынулы встретят первый регулярный рейс узбекской авиакомпании Centrum Air по маршруту Костанай – Ташкент – Костанай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открытие нового международного направления станет очередным шагом в развитии авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном. Ожидается, что новый маршрут будет способствовать укреплению деловых, туристических и культурных связей между двумя странами, а также повысит транспортную доступность Костанайской области.

По словам председателя правления Международного аэропорта Костанай имени Ахмета Байтурсынулы Аскара Бекбосынова, запуск рейсов в Ташкент станет значимым событием как для аэропорта, так и для региона в целом.

— Новый маршрут открывает дополнительные возможности для развития деловых, туристических и культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном, способствует повышению транспортной доступности Костанайской области и расширяет международную маршрутную сеть аэропорта, — отметил Аскар Бекбосынов.

Ранее запустилось авиасообщение между столицами Казахстана и Монголии.