Из Костаная в Таджикистан отправился спецпоезд с экспортными грузами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 24 августа со станции Костанай в направлении Таджикистана АО «Кедентранссервис» впервые организована отправка поезда с казахстанскими экспортными грузами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Вместе с тем, в преддверии визита Президента Таджикистана в Астану организована отправка первого транзитного контейнерного поезда из Китая в Таджикистан.

Отправлено более 3 тысяч тонн муки и масличных культур, 2 тысячи тонн товаров народного потребления.

Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году составил 1,4 млрд долларов США. Отмечается стабильный рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом. В 2022 году объем перевозок грузов с участием двух железных дорог составил более 4 млн тонн. В январе-июле 2023 года объем составил порядка 2,7 млн тонн, увеличившись на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Учитывая ежегодный рост, железнодорожники двух стран планируют открыть совместное предприятие с созданием транспортно-распределительного центра на ст.Хатлон (Таджикистан), где будут консолидироваться грузы с южных регионов Таджикистана и экспорт из Казахстана.

Проект будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, предоставит складскую и торговую площадку для всех экспортеров-производителей сельхозпродукции и, в целом, придаст дополнительный импульс укреплению торгово-экономических отношений.