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Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл

Редактор:  
Зифа Хабирова
28 Июня 2023, 13:00
Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - с 29 июня АО «Пассажирские перевозки» совместно с компанией «UvU», международным аэропортом и Акиматом Косшы запускает в пилотном режиме с услугу «Регулярный шаттл», передает МИА «Казинформ».

Проект предусматривает ежедневную перевозку пассажиров комфортабельными микроавтобусами по маршруту «город Косшы - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – Железнодорожный вокзальный комплекс Нурлы-Жол».

Регулярный шаттл будет ежедневно отправляться:

- в 08.30ч. с вокзала в аэропорт и Косшы;

- в 09.10ч. с аэропорта на Косшы;

- в 16.30ч. с Косшы на аэропорт и вокзал;

- в 17.10ч. с аэропорта на вокзал.

Для удобства пассажиров автотранспорт будет ожидать:

- на вокзале в привокзальной площади;

- в аэропорту на первой линии парковки терминала №2;

- в Косшы с теплой остановкой «Торговый дом «Айгерим».

Стоимость услуги будет составлять 950 тенге.


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