Из космоса поздравили женщин с 8 Марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка поздравил всех женщин мира с праздником 8 Марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видеопоздравление из космоса размещено в социальных сетях и на сайте космического ведомства.
«Находясь здесь, на космической станции, я присоединяюсь ко всей мужской части населения Земли, чтобы сказать всем женщинам спасибо! Спасибо за заботу, поддержку, любовь и преданность, верность семейным традициям, за то, что приносите в наш дом радость и красоту, наполняя его особым светом!» - сказал космонавт.
Олег Скрипочка отправился в свой третий космический полет 25 сентября 2019 года, сейчас на МКС вместе с ним космическую вахту несут американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. Через месяц к ним присоединится новый экипаж , который готовится к старту с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года.
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