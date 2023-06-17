Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Жамбылской области предлагает, каким образом можно точно определять ареал произрастания наркосодержащей конопли в печально известной Шуской долине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Территория произрастания конопли требует уточнения данных, считают в прокуратуре Жамбылской области. Сегодня МВД РК использует данные топографических исследований 1989 года, когда установленная площадь произрастания дикорастущей конопли составляла 138 тысяч гектаров. Однако, по мнению специалистов в области сельского хозяйства и природопользования, эти данные являются устаревшими и требуют обновления, так как фактические площади произрастания конопли существенно меньше.

Территория произрастания этого растения в Жамбылской области с годами сокращается. Причем связано это, во многом, не с усилиями властей, а с изменением климатических условий – уменьшением количества осадков в жамбылском регионе. Влаголюбивая конопля прекрасно растет и размножается после выкашивания и вытравливания ядохимикатами, благодаря длинным корням до семи метров, однако засухи не выносит.

По подсчетам Всемирного банка, который оценивал климатические изменения в странах Центральной Азии, в период 1975 - 1992 годов продолжительность засухи в Чуйской долине составляла 18% времени по сравнению с 7%, наблюдавшимися в период с 1960 по 1974 годы.

Специалисты ведомства утверждают, что подобная тенденция имеет свойство расти. Частота появления засушливых лет различной степени интенсивности с годами увеличивается. Наблюдаются также атмосферные засухи - когда обилие солнечного тепла и постепенно понижающаяся влажность воздуха создают повышенную испаряемость. И всё это продолжается много лет без перерыва.

По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день площадь территории, где произрастает конопля, сократилась, по меньшей мере, на 30 тысяч гектаров, а с каждым годом уменьшается еще больше. Тем не менее, и в таких условиях работы для сотрудников по борьбе с наркобизнесом предостаточно.

По информации первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, для прояснения вопроса о площадях произрастания дикорастущей конопли в ходе реализации проекта «Противодействие наркопреступлениям» направлено письмо в Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с просьбой предоставить сведения о площадях конопли на территории Жамбылской области.

Аэрокосмический комитет ответил, что располагает данными о произрастании культивируемой конопли. Сведения об этом переданы в МВД РК через отраслевой геосервис «narko.gharysh.kz».

С 2022 года в Казахстане космический мониторинг проводится с помощью автоматизации процессов детектирования ареалов наркосодержащих растений на основании методических рекомендаций международных организаций. Что касается произрастания дикорастущей конопли, то космический мониторинг по исследованию конопли не проводился, потому что нет методики выявления этого растения. Кроме того, от МВД РК не поступал заказ на подобные исследования.

Так как получение необходимых для работы в рамках проекта сведений из Аэрокосмического комитета затруднительно и отдельные данные фактически отсутствуют, прокуратура Жамбылской области внесла свои предложения, отметил спикер.

Надзорное ведомство Жамбылской области предлагает для получения сведений о произрастании культивируемой конопли, согласовав с МВД, получить доступ для Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и территориальных прокуратур к отраслевому геосервису «narko.gharysh.kz». Кроме того, необходимо поручить МВД разработать методику выявления и направить соответствующее поручение в Комитет о проведении космического мониторинга дикорастущей конопли. А также истребовать сведения за 2022 год о результатах космического мониторинга, проведенного с помощью автоматизации процессов детектирования ареалов наркосодержащих растений на основании методических рекомендаций международных организаций.

В прокуратуре Жамбылской области полагают, что эти сведения крайне необходимы для эффективной организации и планирования работы по уничтожению дикорастущей конопли до ее вегетативного созревания.

Большая зона распространения дикорастущей конопли находится в пяти районах Жамбылской области. Это Мойынкумский, Шуский, Меркенский, Рыскуловский и Байзакский районы.

По данным топографических исследований 1989 года, в Меркенском районе находится 85,7 тысячи гектаров зарослей конопли, в Шуском районе – 24,4 тысячи гектаров, в Рыскуловском – 12,5 тысячи, в Байзакском – 12,2 тысячи, в Кордайском – 2 тысячи и в самом отдаленном районе Жамбылской области Мойынкумском числится одна тысяча гектаров плантаций.

Отметим, что жамбылский регион в силу своего географического расположения находится в центре профилактики и борьбы с наркобизнесом.

Через регион идут транзитные потоки наркотических веществ из сопредельных стран, а на территории Жамбылской области расположена печально известная Шуская долина, где в природных условиях произрастает дикорастущая конопля, являющаяся сырьем для изготовления ряда наркотических средств.

На территории Жамбылской области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

Как сообщалось, в жамбылском регионе запускается поддержанный Генеральной прокуратурой РК инициативный проект «Противодействие наркопреступности».

По словам руководителя проекта «Противодействие наркопреступности» первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, целью этого проекта является профилактика наркопреступлений в регионе. Это повышение эффективности работы, в том числе путем уничтожения дикорастущей конопли (скашивание, сжигание, химическое вмешательство). Это заслон перемещению наркотиков через Государственную границу, выявление и разобщение трансграничных ОПГ. Помимо этого, проект предусматривает внедрение передовых технологий по переработке дикорастущей конопли в промышленных целях и снижение количества наркозависимых лиц.

Как сообщалось, выездное межведомственное совещание по обсуждению проблем противодействия наркопреступности в регионе провели в Жамбылской области при координации областной прокуратуры. В ходе совещания обсуждены проблемы сокращения объемов произрастания дикорастущей конопли, возможности использования конопли в медицинских и производственных целях, а также пробелы законодательства, которые не позволяют осуществлять культивацию, сбор, перевозку и переработку дикорастущей конопли для её использования в научных, медицинских и производственных и целях.