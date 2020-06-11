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Из Киева в Алматы вылетели 42 казахстанца
11 Июня 2020 14:27
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КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине организовало очередной «эвакуационный» рейс для казахстанцев, передает МИА «Казинформ».
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«11 июня 2020 года Посольство Республики Казахстан в Украине организовало очередной т.н. «эвакуационный» рейс для граждан РК. Из Киева в Алматы вылетело 42 человека», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее, «эвакуационные» рейсы казахстанцев состоялись из столицы Катара Дохи, из США, Польши, Израиля и России, Беларуси, Индии.
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