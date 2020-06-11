+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 26 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из Киева в Алматы вылетели 42 казахстанца

11 Июня 2020 14:27
Поделиться:
Из Киева в Алматы вылетели 42 казахстанца

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине организовало очередной «эвакуационный» рейс для казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким столицы Алтай Кульгинов обратился к горожанам
Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 8 400 человек В Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев коронавируса Объекты бизнеса в селах Павлодарской области проверяют на соблюдение санитарных норм

«11 июня 2020 года Посольство Республики Казахстан в Украине организовало очередной т.н. «эвакуационный» рейс для граждан РК. Из Киева в Алматы вылетело 42 человека», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее, «эвакуационные» рейсы казахстанцев состоялись из столицы Катара Дохи, из США, Польши, Израиля и России, Беларуси, Индии.



Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Украина  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив