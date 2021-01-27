Из каждых пяти тенге, потраченных казахстанцами в магазинах, два тенге ушли на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В непростом «коронавирусном» 2020 году казахстанцы купили в розничных точках продаж товаров на 11,6 трлн тенге — на 2,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом. При этом в реальном выражении отмечен спад объёмов ритейла на 4,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Почти 60% розничной торговли пришлось на торгующие предприятия и организации: 6,9 трлн тенге, рост за год в деньгах — на 4,9%.

Объёмы продаж у индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынке, составили 4,7 трлн тенге — на 0,7% меньше, чем за январь–декабрь 2019 года. Доля этого сегмента сокращалась из года в год и в 2020 году составила всего 40,2%.

В региональном разрезе реальный рост продаж отмечен лишь в 6 из 17 регионов.

Традиционно наибольший объём ритейла пришёлся на Алматы (3,4 трлн тенге, спад в реальном выражении на 7,9%) и Нур-Султан (1,3 трлн тенге, спад на 8,9%). Отметку в триллион тенге преодолели также Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. В остальных регионах объём розничной торговли варьировался от 170,5 млрд до 708,3 млрд тенге.

В структуре розничной торговли всё ещё преобладают непродовольственные товары: 7,1 трлн тенге — впрочем, на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Объём продаж продовольственных товаров, напротив, показал рост на 17,9%, до 4,4 трлн тенге. Доля продовольствия в общем объёме ритейла выросла до 38,3% (годом ранее — 33,4%).

В помесячной динамике самое заметное сокращение объёмов розничной торговли в 2020 году по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года наблюдалось в апреле (сразу на 40,9%, ИФО — 55,3%) и мае (на 26%, ИФО — 69,2%).

Напомним, в эти месяцы из-за карантина было закрыто большинство торговых объектов, однако разрешалось работать продовольственным магазинам, что также повлияло на увеличение доли продовольствия в общем объёме ритейла. Так, если в марте показатель составлял 37,3%, то в апреле — сразу 51,5%, в мае-июне — 39,9%, в июле — 41,4%.