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Из Казахстана в этом году поступило рекордное число заявок на обучение в вузах Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 15:18
Из Казахстана в этом году поступило рекордное число заявок на обучение в вузах Турции Фото:: aa.com.tr

АСТАНА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Казахстанская молодежь и в нынешнем году проявила высокий интерес к обучению в вузах Турции, причем на всех уровнях - от бакалавриата до докторантуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В этом году в Казахстане было подано рекордное число заявок на обучение в рамках стипендиальной программы, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) Турции.

Сотрудники YTB ​​уже начали проводить собеседование с кандидатами, прошедшими первый тур в рамках стипендиальной программы.

Так, приехавшая на собеседование в Астану из Костаная Гульдана Марат сообщила, что хочет получить высшее образование именно в Турции, и в этой связи подала заявку на получение стипендии в магистратуре. «Я прошла первый тур, и меня вызвали на собеседование. Я очень счастлива», - сказала Гульдана.

Девушка рассказала, что является выпускницей Костанайского государственного университета. «Сейчас я подала документы в Анкарский университет, на аграрный факультет, кафедру технологии молока и молочных продуктов», - отметила Г. Марат.

Девушка обратила внимание на тот факт, что сельское хозяйство и пищевая промышленность стали важными секторами в последнее время, и что, она хочет проводить научные исследования в этой области в будущем.

Другая жительница Казахстана Айжан Толеуова сообщила, что учится на 4-м курсе факультета журналистики Евразийского национального университета в Астане и хочет продолжить свое образование в сфере цифровых медиа в Турции.

Она владеет турецким языком. «Казахстан и Турция - братские страны. У меня в Турции есть друзья. И в этой связи я не думаю, что у меня возникнут трудности с адаптацией. Я изучила программу нескольких университетов, связанных с моим факультетом, и подала заявку», - сказала А. Толеуова.

Еще одна жительница Казахстана Айдана Алмаджанова сообщила, что окончила факультет социологии Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

По ее словам, она предпочла пройти дальнейшее образование в Турции, проанализировав перед подачей заявки рейтинги вузов мира.


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