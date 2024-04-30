Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели заседание круглого стола на тему «Осуществление валютного регулирования с целью предотвращения незаконного вывода капитала», передает агентство Kazinform.

В своем приветственном слове Председатель Комитета Султанбек Макежанов отметил, что по поручению Главы государства уделяется особое внимание проблеме незаконного вывода за рубеж финансовых средств. Для решения данной проблемы была создана специальная межведомственная комиссия, а также приняты соответствующие законодательные изменения, в том числе в части валютного регулирования.

— Из Казахстана ежегодно нелегально выводится около 16,7 млрд долларов. Наша страна занимает 11-е место в рейтинге из 148-ми стран. Все мы знаем, что экономика Казахстана имеет сырьевую направленность. Казахстан очень сильно зависит от экспорта углеводородов и металлов. То есть основу нашего экспорта составляет не конечный продукт с высокой долей переработки, а ископаемые из недр земли. Соответственно факт незаконного вывода за рубеж капиталов, полученных прямо или опосредованно за счет экспорта полезных ископаемых, обществом воспринимается весьма болезненно и находится под пристальным вниманием. Таким образом данная проблема выходит за рамки экономической и становится социальной и политической, — сказал сенатор.

В ходе заседания о роли Национального банка в осуществлении валютного регулирования рассказал заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин. О механизмах передачи валютного контроля по экспорту и импорту в ведение Комитета государственных доходов сообщилзаместитель председателя Комитета госдоходов Кайрат Джумагулов. Также о реализации и мерах контроля данной отрасли доложил первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов.

Подводя итоги работы круглого стола, депутат Султанбек Макежанов отметил, что озвученные сегодня предложения войдут в перечень рекомендаций, которые будут отправлены в заинтересованные государственные органы.