Из какой страны въехало больше всего людей в Казахстан в этом году

Граждане каких стран больше всех въезжают в Казахстан, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы ведомства, самый большой поток движения наблюдается на пунктах пропуска на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном и РФ.

Так с 1 января по 10 мая этого года на территорию нашей республики въехало:

1 598 656 человек из Республики Узбекистан, 1 015 553 гражданина Кыргызской Республики, 854 937 человек из Российской Федерации; 332 177 граждан Республики Таджикистан; 47 342 человека из Республики Беларусь; 30 550 граждан Республики Азербайджан; 9 671 человек из Туркменистана; 9 018 граждан Украины; 5 194 человек из Республики Армения и 3 059 граждан Республики Молдовы.

По данным КНБ РК, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение въездов в среднем на 6,5 %.



