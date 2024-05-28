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    19:30, 27 Май 2024 | GMT +6

    Из какой страны въехало больше всего людей в Казахстан в этом году

    пункт пропуска
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Граждане каких стран больше всех въезжают в Казахстан, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы ведомства, самый большой поток движения наблюдается на пунктах пропуска на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном и РФ.

    Так с 1 января по 10 мая этого года на территорию нашей республики въехало: 
    1 598 656 человек из Республики Узбекистан, 1 015 553 гражданина Кыргызской Республики, 854 937 человек из Российской Федерации; 332 177 граждан Республики Таджикистан; 47 342 человека из Республики Беларусь; 30 550 граждан Республики Азербайджан; 9 671 человек из Туркменистана; 9 018 граждан Украины; 5 194 человек из Республики Армения и 3 059 граждан Республики Молдовы.

    По данным КНБ РК, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение въездов в среднем на 6,5 %. 

    Теги:
    КНБ Пограничники Общество Статистика Мигранты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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