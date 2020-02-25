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Из каких стран прибывают рабочие-мигранты в Казахстан

25 Февраля 2020 15:51
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Из каких стран прибывают рабочие-мигранты в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о прибывающей в РК иностранной рабочей силе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня в нашей стране около 19 тысяч иностранных работников различной сферы. Это представители разных стран. Основная сфера для них это отрасль строительства, горно-металлургической и перерабатывающей промышленности», - сообщил Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.

В основном, по его словам, в Казахстан прибывают работники из Китая, Турции, Узбекистана, Великобритании и Индии.

«Компания, которая привлекает иностранную рабочую силу, в обязательном порядке в местный бюджет должна уплатить соответствующий сбор. Его размер составляет до 250 МРП по каждому специалисту», - отметил министр.

Он также добавил, что в прошлом году на 8,2 млрд тенге налоговых сборов было оплачено в местные бюджеты с привлечения иностранной рабочей силы.


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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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