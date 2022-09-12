Из каких стран ожидают прибытия паломников на мессу с Папой Римским в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из каких стран ожидается прибытие паломников на мессу с участием Папы Римского Франциска в Казахстан, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Съезд лидеров мировых и традиционных религий паломников не ожидается, больше паломники будут посещать Казахстан для участия в мессе с участием Папы Римского. На мессу предусмотрено три тысячи мест, из них большая часть как раз-таки паломники из Центральной Азии и других близлежащих стран», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в ходе еженедельного брифинга.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск совершит свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«13-14 сентября 2022 года состоится государственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан. В рамках визита планируются встреча Понтифика с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым (13 сентября), выступление перед казахстанской общественностью и дипломатическим корпусом (13 сентября, ЦКЗ «Казахстан»), месса (14 сентября, ЭКСПО) и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий (14-15 сентября)», - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира.

Фото:verelq.am



