Из каких стран казахстанцы могут прилететь в Россию

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в РФ опубликовало разъяснение, как и из каких стран казахстанцы могут приехать в Россию, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года. В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран: Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка», - сообщила пресс-служба Посольства РК в РФ в Telegram .

В посольстве также напомнили, что граждане Республики Казахстан могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями:

1) прямым авиарейсом;

2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень который утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года;

3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.