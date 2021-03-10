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    13:15, 10 Март 2021 | GMT +6

    Из каких стран чаще всего «завозят» коронавирус в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова рассказала, из каких стран прибывает наибольшее количество зараженных КВИ казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день наибольшее количество положительных результатов (на КВИ – прим. редакции) зарегистрировано среди лиц, прибывших из ОАЭ, на второй строчке - лица, прибывшие из Турции, далее Египет (Шарм-эль-Шейх) и других стран, в том числе, Украины, Беларуси», - сказала на брифинге Асель Калыкова.

    Также она подчеркнула, что с каждым днем увеличивалось количество лиц, прибывавших без ПЦР тестирования. С 6 по 8 марта общее количество граждан, прибывших без тестирования, составило около 700 человек.

    «За прошедшие сутки было зарегистрировано 56 пассажиров, у которых отсутствовали ПЦР тесты», - добавила спикер.

    При этом она добавила, что наиболее частые места заражения населения КВИ – общественный транспорт, семейные контакты, объекты торговли (ТРЦ, торговые сети, рынки). По достоверным местам заражения увеличился удельный вес контактов с больными членами семьи на 3% (с 33% до 36%), по вероятным – на 1,5% при посещении общественных мест.

    Ранее спикер объяснила почему в Алматы идет рост заражения КВИ

    Также она отметила, что карантин в городе будет ужесточен .



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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