Из каких источников выплачивается компенсация потерпевшим, рассказали в МВД
«Фонд не финансируется из государственного бюджета, а имеет пять источников пополнения», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
Он перечислил эти источники:
1. принудительные платежи, взыскиваемые судом от лиц, осужденных за совершения уголовных правонарушений.
Как пояснили в пресс-службе МВД, в этих целях предусмотрены разные размеры выплат: 1) за проступки – 5 МРП (14 585 тенге);
2) за преступления небольшой тяжести – 10 МРП (29 170 тенге); 3) средней тяжести – 15 МРП (43 755 тенге); 4) за тяжкие– 20 МРП (58 340 тенге); 5) за особо тяжкие– 30 МРП (87 510 тенге).
2) денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей;
3) поступления от исправительных работ;
4) деньги, взысканные в порядке регрессных требований;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан (спонсорская, благотворительная, филантропическая деятельность согласно Закону «О благотворительности»).
Представитель МВД также рассказал о категориях потерпевших, которые могут рассчитывать на выплаты.
Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками (по 22 составам). Размер компенсации – около 90 000 тенге;
Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД, по 42 составам). Размер компенсации – около 120 000 тенге;
Третья категория – лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего (по 60 составам). Размер компенсации – около 150 000 тенге.
«Реестр выплаты ведется органами досудебного расследования и представляется в Казначейство ежемесячно, которым производится выплата», - заключил С. Адилов.