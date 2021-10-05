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    13:21, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Из каких источников выплачивается компенсация потерпевшим, рассказали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил об источниках выплат посредством Фонда компенсации потерпевшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фонд не финансируется из государственного бюджета, а имеет пять источников пополнения», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    Он перечислил эти источники:

    1. принудительные платежи, взыскиваемые судом от лиц, осужденных за совершения уголовных правонарушений.

    Как пояснили в пресс-службе МВД, в этих целях предусмотрены разные размеры выплат: 1) за проступки – 5 МРП (14 585 тенге);

    2) за преступления небольшой тяжести – 10 МРП (29 170 тенге); 3) средней тяжести – 15 МРП (43 755 тенге); 4) за тяжкие– 20 МРП (58 340 тенге); 5) за особо тяжкие– 30 МРП (87 510 тенге).

    2) денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей;

    3) поступления от исправительных работ;

    4) деньги, взысканные в порядке регрессных требований;

    5) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан (спонсорская, благотворительная, филантропическая деятельность согласно Закону «О благотворительности»).

    Представитель МВД также рассказал о категориях потерпевших, которые могут рассчитывать на выплаты.

    Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками (по 22 составам). Размер компенсации – около 90 000 тенге;

    Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД, по 42 составам). Размер компенсации – около 120 000 тенге;

    Третья категория – лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего (по 60 составам). Размер компенсации – около 150 000 тенге.

    «Реестр выплаты ведется органами досудебного расследования и представляется в Казначейство ежемесячно, которым производится выплата», - заключил С. Адилов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Правоохранительные органы
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