Из каких источников выплачивается компенсация потерпевшим, рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил об источниках выплат посредством Фонда компенсации потерпевшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд не финансируется из государственного бюджета, а имеет пять источников пополнения», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Он перечислил эти источники:

1. принудительные платежи, взыскиваемые судом от лиц, осужденных за совершения уголовных правонарушений.

Как пояснили в пресс-службе МВД, в этих целях предусмотрены разные размеры выплат: 1) за проступки – 5 МРП (14 585 тенге);

2) за преступления небольшой тяжести – 10 МРП (29 170 тенге); 3) средней тяжести – 15 МРП (43 755 тенге); 4) за тяжкие– 20 МРП (58 340 тенге); 5) за особо тяжкие– 30 МРП (87 510 тенге).

2) денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей;

3) поступления от исправительных работ;

4) деньги, взысканные в порядке регрессных требований;

5) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан (спонсорская, благотворительная, филантропическая деятельность согласно Закону «О благотворительности»).

Представитель МВД также рассказал о категориях потерпевших, которые могут рассчитывать на выплаты.

Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками (по 22 составам). Размер компенсации – около 90 000 тенге;

Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД, по 42 составам). Размер компенсации – около 120 000 тенге;

Третья категория – лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего (по 60 составам). Размер компенсации – около 150 000 тенге.

«Реестр выплаты ведется органами досудебного расследования и представляется в Казначейство ежемесячно, которым производится выплата», - заключил С. Адилов.