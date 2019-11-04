+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из искореженного автомобиля живым извлекли 23-летнего жителя Петропавловска

4 Ноября 2019 20:18
Поделиться:
Из искореженного автомобиля живым извлекли 23-летнего жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 23-летний водитель после аварии оказался заблокирован в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сбивший мальчика в Корее казахстанец предстанет перед судом в середине ноября
Автобус с работниками ССГПО столкнулся с трактором – погибли двое Три человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области Водителя, сбившего пешехода насмерть, ищут в Актобе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 23-летний водитель после аварии оказался заблокирован в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие случилось ночью на улице Кизатова. Водитель Mersedes не мог самостоятельно выбраться из машины.

«Руководитель дежурного спасательного подразделения Нурболат Айсин принял решение о деблокации - извлечении пострадавшего из автомобиля. Водителя накрыли одеялом, чтобы защитить от возможного попадания осколков стекла или кусков металла. Спасатели Артём Савин, Орал Жолдаспаев и Евгений Языков использовали аварийно-спасательные и гидравлические инструменты», - рассказали в пресс-службе.

Через 40 минут пострадавшего извлекли из искореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.

«У нас, как позже сказали врачи, было предельно мало времени, чтобы спасти пострадавшего. К нашему прибытию у него уже стояла медицинская система, он кричал от нестерпимой боли – левая нога была зажата конструкциями автомобиля. Чтобы помочь парню, пришлось аккуратно работать резаками, расклинивателями, домкратами. Ребята старались работать быстро и одновременно осторожно - там были множественные переломы», - рассказал Н. Айсин.

Пострадавший находится в отделении травматологии, его состояние стабильное.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив