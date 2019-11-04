Из искореженного автомобиля живым извлекли 23-летнего жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 23-летний водитель после аварии оказался заблокирован в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 23-летний водитель после аварии оказался заблокирован в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие случилось ночью на улице Кизатова. Водитель Mersedes не мог самостоятельно выбраться из машины.

«Руководитель дежурного спасательного подразделения Нурболат Айсин принял решение о деблокации - извлечении пострадавшего из автомобиля. Водителя накрыли одеялом, чтобы защитить от возможного попадания осколков стекла или кусков металла. Спасатели Артём Савин, Орал Жолдаспаев и Евгений Языков использовали аварийно-спасательные и гидравлические инструменты», - рассказали в пресс-службе.

Через 40 минут пострадавшего извлекли из искореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.

«У нас, как позже сказали врачи, было предельно мало времени, чтобы спасти пострадавшего. К нашему прибытию у него уже стояла медицинская система, он кричал от нестерпимой боли – левая нога была зажата конструкциями автомобиля. Чтобы помочь парню, пришлось аккуратно работать резаками, расклинивателями, домкратами. Ребята старались работать быстро и одновременно осторожно - там были множественные переломы», - рассказал Н. Айсин.

Пострадавший находится в отделении травматологии, его состояние стабильное.