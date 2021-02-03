Из искореженного автомобиля извлекли водителя спасатели в ВКО

КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана извлекли водителя из искореженного после дорожно-транспортного происшествия автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что 2 февраля в Кокпектинском районе на трассе Омск-Майкапчагай, участке «Байбура» произошло лобовое столкновение автомобилей марки «ВАЗ 2114» и «BMW». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» был зажат в салоне транспортного средства.

«Спасатели прибыв на место происшествия, при помощи гидравлических ножниц извлекли пострадавшего и передали врачам скорой помощи», - пояснили в ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО напоминает водителям о необходимости строго соблюдать меры безопасности на зимних трассах.

Напомним, недавно в Восточном Казахстане в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Авария произошла на 88-м км автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха – РФ, на территории Шемонаихинского района.