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    18:13, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Из искореженного автомобиля извлекли водителя спасатели в ВКО

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    КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана извлекли водителя из искореженного после дорожно-транспортного происшествия автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС сообщили, что 2 февраля в Кокпектинском районе на трассе Омск-Майкапчагай, участке «Байбура» произошло лобовое столкновение автомобилей марки «ВАЗ 2114» и «BMW». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» был зажат в салоне транспортного средства.

    «Спасатели прибыв на место происшествия, при помощи гидравлических ножниц извлекли пострадавшего и передали врачам скорой помощи», - пояснили в ДЧС ВКО.


    ДЧС ВКО напоминает водителям о необходимости строго соблюдать меры безопасности на зимних трассах.

    Напомним, недавно в Восточном Казахстане в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Авария произошла на 88-м км автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха – РФ, на территории Шемонаихинского района.


    Теги:
    МЧС ДТП Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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