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Из искореженного автомобиля извлекли водителя спасатели СКО

22 Февраля 2022 16:15
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Из искореженного автомобиля извлекли водителя спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре Петропавловска ночью произошла серьезная авария, в которой пострадал 55-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возле бассейна «Дельфин» столкнулись «ВАЗ» и «KIA». Водитель ВАЗа получил тяжелую внутреннюю травму, был в шоковом состоянии, двери автомобиля заблокировались от столкновения.

Спасатели Таир Мадиев, Артем Савин, Евгений Языков, Илья Бабиченко и Диас Бостанов проводили аварийно-спасательные работы по деблокированию и извлечению из покореженного автомобиля пострадавшего. Предварительно обезопасив мужчину корсетом и специальной тканью «волокуша», спасатели резаками перерезали передние арки автомобиля. Отжав искореженный металл, уложили мужчину на медицинские носилки и с помощью сотрудников полиции перенесли в машину скорой помощи.

«Как могли, в период работы психологически поддерживали мужчину, не давали ему потерять сознание. Вся операция заняла считаные минуты. Сейчас он находится в реанимации, ребята надеются, что пойдет на поправку», - прокомментировал руководитель спасательного подразделения Нурболат Айсин.

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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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