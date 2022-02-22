Из искореженного автомобиля извлекли водителя спасатели СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре Петропавловска ночью произошла серьезная авария, в которой пострадал 55-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возле бассейна «Дельфин» столкнулись «ВАЗ» и «KIA». Водитель ВАЗа получил тяжелую внутреннюю травму, был в шоковом состоянии, двери автомобиля заблокировались от столкновения.
Спасатели Таир Мадиев, Артем Савин, Евгений Языков, Илья Бабиченко и Диас Бостанов проводили аварийно-спасательные работы по деблокированию и извлечению из покореженного автомобиля пострадавшего. Предварительно обезопасив мужчину корсетом и специальной тканью «волокуша», спасатели резаками перерезали передние арки автомобиля. Отжав искореженный металл, уложили мужчину на медицинские носилки и с помощью сотрудников полиции перенесли в машину скорой помощи.
«Как могли, в период работы психологически поддерживали мужчину, не давали ему потерять сознание. Вся операция заняла считаные минуты. Сейчас он находится в реанимации, ребята надеются, что пойдет на поправку», - прокомментировал руководитель спасательного подразделения Нурболат Айсин.
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