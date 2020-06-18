Из горящей квартиры спасли ребенка в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области».

18 июня т. г. на пульт связи «101» г. Костаная поступило сообщение о том, что горит квартира по адресу Чкалова 7. По прибытию было установлено, что горит мебель в зальной комнате, общая площадь горения составила 15 кв.м. Пожар был полностью ликвидирован в 11 час. 34 мин.

В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасен один ребенок. Всего эвакуировано 12 человек из них 4 детей.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС в составе 12 человек личного состава и 4 ед. техники, а также 2 сотрудника и 1 ед. техники управления полиции.

Благодаря слаженным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Специалисты службы пожаротушения напоминают гражданам не игнорировать рекомендации пожарных. Жителям быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.