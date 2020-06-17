Из горящей квартиры спасли 77-летнюю женщину в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из горящей квартиры спасли женщину в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«16 июня вечером в квартире 5-этажного жилого дома по улице 8 марта города Атырау из-за замыкания загорелась сплит-система. С неё огонь перекинулся на мебель. На диспетчерский пульт вызов поступил в 20:04. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что входная дверь квартиры заперта. Было принято решение ликвидировать пожар через балкон квартиры. В ней оказалась потерявшая сознание хозяйка 1943 года рождения. Благодаря слаженным действиям пожарных, она была эвакуирована и передана сотрудникам скорой помощи. Женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом»,- сообщила пресс-служба ДЧС региона.
В процессе тушения возгорания из подъезда были эвакуированы 63 человека, из них 7 детей. В 20:28 пожар был полностью ликвидирован.
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