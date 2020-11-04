Из горящего автомобиля вызволил мужчину павлодарский полицейский

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения двух машин на трассе Павлодар - Экибастуз одна из них загорелась. Все пассажиры выбежали наружу, одному зажало ноги между сиденьем и панелью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего ноября около 17:30 часов на десятом километре автодороги Павлодар - Экибастуз, вблизи посёлка Ленинский, 30-летняя водитель автомашины «Toyota-Emina» при развороте допустила столкновение с автомашиной марки «Ауди С-100». В результате дорожно-транспортного происшествия автомашина «Ауди С-100» загорелась», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

На вызов выехал автопатруль в составе инспекторов роты патрульной службы департамента старших лейтенантов Азата Каирбекова и Ербола Айгожина, которые патрулировали по маршруту Павлодар - Ленинский. Когда полицейские услышали глухой удар и увидели горящую машину, они, не медля, направились к месту аварии.

«Старший лейтенант Азат Каирбеков сразу же сообщил о происшествии, чтобы на место были направлены пожарная и скорая помощь. Полицейский Ербол Айгожин подбежал к машине. Почти все пассажиры успели выбраться из авто, но молодой человек не мог самостоятельно выбраться, так как его ноги зажало между сиденьем и панелью», - добавили в пресс-службе.

Огонь переходил уже в салон машины. Она могла взорваться, потому что была заправлена газом. Старший лейтенант Айгожин высвободил ноги пассажиру и помог дойти до обочины дороги. Буквально за несколько минут машина полностью сгорела.

«Полицейские в целях безопасности увели людей к обочине дороги и стали успокаивать пострадавших, которые были в шоковом состоянии. Подоспевшая пожарная машина ликвидировала пожар», - дополнил источник.

В результате ЧП два пассажира машины «Ауди С-100» с травмами доставлены в больницу. Автомобиль водворён на штрафстоянку, проводится проверка.





Видео предоставлено ДП Павлодарской области