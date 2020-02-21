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вчера 22:10
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вчера 19:10
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вчера 18:43
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вчера 17:44
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Из этого оружия ущерб никому не нанесен - глава МВД о побеге военнослужащего с автоматами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробности дела о побеге военнослужащего из одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Контрактник ушел с места службы. Он похитил оружие - автоматы и пистолеты. В настоящее время он задержан. Сейчас проводятся следственные мероприятия по изъятию этого оружия», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Министр пояснил, что дополнительно будет информация после проведения всех следственных действий, а также установления соучастников сбежавшего.
«Где это оружие было спрятано, где оно было обнаружено, и как оно было изъято - мы отдельно дадим информацию. Сегодня в связи с тем, что проводятся следственные мероприятия, а также в интересах следствия, я эту информацию пока вам полностью дать не могу. Скажу только одно, что из этого оружия пока никакой ущерб никому не нанесен», - подчеркнул глава МВД.
Напомним, в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. Позже он был задержан специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ.
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