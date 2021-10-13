Из двух тысяч аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из 2 256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь. Об этом заявил мажилисмен Дюсенбай Турганов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время из 2 256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь», - сказал Дюсенбай Турганов на пленарном заседании палаты.

По его словам, в заключении Счетного комитета по оценке проекта бюджета 2022-2024 годы отмечается, что с 2015 года функция по проведению поисково-разведочных работ передана в компетенцию местных исполнительных органов. Мониторинг реализации мероприятий до 2020 года осуществлялся Министерством национальной экономики в рамках Госпрограммы развития регионов.

«С 2020 года по причине не включения мероприятия по поисково-разведочным работам в новую Госпрограмму «Нурлы жер», контроль и координация со стороны государственных органов не осуществлялась», - добавил Дюсенбай Турганов.