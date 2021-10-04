Из чего состоит Концепция низкоуглеродного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Механизм реализации Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года описал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с этим, в соответствии с пунктом 98 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» при партнерстве Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и содействии заинтересованных государственных органов, национальных и международных научно-исследовательских организаций, ученых, экспертов, специалистов различных областей знаний был разработан проект Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Концепция описывает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Казахстане и необходимые для этого технологические решения и инвестиции в основные сектора экономики.

«Она была разработана с использованием научного подхода, включающего метод моделирования на основе трех отраслевых моделей. Макроэкономическая модель (computable general equilibrium – CGE) позволяет оценить изменения в основных макроэкономических показателях (например, ВВП, мобильность трудовых ресурсов, т.д.) при разных сценариях, а также прогнозировать оптимальный вариант политики с учетом динамики роста экономики. Энергетическая модель (TIMES) моделирует энергетический баланс и выбросы парниковых газов от энергетического сектора при разных сценариях для создания наименее затратной и чистой энергетической системы», - перечислил зампремьера.

Модель системных динамик (Systems Dynamics) позволяет оценить затраты и монетизированные выгоды, а также влияние инвестиций на социальные показатели в секторе сельского хозяйства, отходов, зданий и жилищно-коммунального хозяйства.

«По итогам участия Президента Республики Казахстан на Саммите по климату был разработан сценарий углеродной нейтральности нашей страны до 2060 года. Оценка пути трансформации к углеродной нейтральности в Казахстане основана на двух альтернативных сценариях развития (базовый и углеродной нейтральности). Базовый сценарий описывает пути развития экономики, которые не предусматривают существенных технологических изменений или политических мер, направленных на усиление декарбонизации в Казахстане», - заключил Р. Скляр.

Он пояснил, что сценарий углеродной нейтральности включает реализацию принятых обязательств в рамках Парижского соглашения (условная цель ОНУВ-25% к 2030 году). По итогам результатов моделирования сценария углеродной нейтральности, в энергетическом секторе сокращение выбросов составит 97 % за счет внедрения энергоэффективности, электрификации, биотоплива и водорода, а также масштабного перехода на ВИЭ.