НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из чего складывается сегодняшняя цена на бензин в Казахстане, рассказал эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из чего складывается цена на бензин? Есть себестоимость добычи нефти – ее добывают нефтедобывающие компании. Есть транспортировка нефти до НПЗ. Есть переработка нефти на НПЗ. Также готовые нефтепродукты нужно доставить до сетей АЗС. И, естественно, есть расходы самих АЗС. К слову, маржа/чистая прибыль розничных сетей АЗС раньше составляла 3-5 тенге, сейчас она в районе 1-3 тенге за литр», - сказал Олжас Байдильдинов.

Эксперт добавил, что мировые котировки/фьючерсы цен на нефть, к примеру, сорта Brent (а это эталонный сорт нефти), наша нефть, как и многие другие виды, торгуются с дисконтом/скидкой к этой цифре из-за разного качества и других экономических причин.

«Средний дисконт около 3 долларов баррель. То есть сегодня мировая цена сложилась на уровне 67 долларов, наша нефть торгуется/покупается по цене около 64 долларов, или 27 200 тенге за баррель. В одном барреле округленно 160 литров, это мера объема. Разделим 27 200 на 160 и получим 170 тенге. Эта мировая цена 1 литра нефти. Теперь вспомним текущую цену на бензин в Казахстане – около 160 тенге. То есть бензин в Казахстане стоит дешевле стоимости просто сырой нефти», - добавил Олжас Байдильдинов.