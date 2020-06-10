Из браконьерских сетей в Урале спасали лошадь в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из браконьерских сетей в Урале спасали лошадь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Инцидент с животным произошел на реке Урал около пригородного поселка Курилкино. Лошадь или пыталась переплыть реку, или просто спасалась в воде от жары, но в результате попала в расставленные браконьерами сети.
«Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области от жителей поселка. Спасатели почти час выпутывали животное из сетей. В страхе лошадь, не понимая, что происходит, несколько раз пыталась укусить людей, приплывших ради ее спасения. Но все завершилось благополучно», - рассказала пресс-секретарь ДЧС Атырауской области Марал Хабибуллина.
Видео: департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области
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