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Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров рейса Минск – Нур-Султан

20 Марта 2020 16:57
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Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров рейса Минск – Нур-Султан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из больницы в Караганде выписали часть пассажиров рейса Минск – Нур-Султан, где был обнаружены факты коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

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В Управлении здравоохранения области сообщили, что в больнице на карантине остались только те, кто летел рядом с зараженными.
«Пассажиры, летевшие рядом, по расположению мест, с зараженными пациентами являются близко контактными людьми. Они остались на весь период карантина. Система вентиляции в самолете не дает возможности распространения вируса по всему салону. Поэтому под карантином с круглосуточным наблюдением оставили только рядом сидящих людей. Все остальные считаются потенциально контактными лицами», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Транспорт, Катастрофа украинского Боинга, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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