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    09:25, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали главу преступной группировки

    Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан
    Фото: pexels.com

    В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    — Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, — говорится в сообщении.

    В период с 2016–2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

    После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана.

    — Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, — добавили в ведомстве.

    Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы уже осуждены к различным видам наказаний.

    Теги:
    Генпрокуратура Казахстан Азербайджан ОПГ
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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