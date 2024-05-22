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    16:55, 22 Май 2024 | GMT +6

    Из Азербайджана экстрадирован подозреваемый в мошенничестве казахстанец

    прокуратура
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    Подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединённых Арабских Эмиратов, завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тг.

    Кроме того, в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной марки «Toyota Land Cruiser», причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тг.

    После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи, с чем был объявлен в международный розыск.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г. Астана. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Закон и право Криминал Азербайджан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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