Из Азербайджана экстрадирован подозреваемый в мошенничестве казахстанец

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединённых Арабских Эмиратов, завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тг.

Кроме того, в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной марки «Toyota Land Cruiser», причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тг.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи, с чем был объявлен в международный розыск.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г. Астана. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.