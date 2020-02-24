Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время идет капитальная очистка городской территории от строительных отходов. Определены 11 городских секторов, в каждом назначен ответственный за санитарное состояние. Также организованы работы в сельских округах, входящих в город. За выходные вывезено больше 500 тонн строительного мусора, который люди сбрасывали на пустырях». - сообщил директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов.

По его словам, принято решение бесплатно принимать от населения строительный мусор на свалку.

«Теперь нет необходимости везти мусор в степь, создавая тем самым стихийные свалки. Совместно с местной полицейской службой выявляются нарушения санитарных и экологических норм, принимаются во внимание сообщения жителей, обеспечена постоянная связь с коммунальными службами. После предварительного предупреждения жителями и владельцами коммерческой недвижимости самостоятельно устранены десятки замечаний, 16 материалов были направлены в полицию для принятия соответствующих мер», - отметил А. Изтлеуов.

По информации пресс-службы городского акимата, в черте областного центра находится 212 стихийных свалок.