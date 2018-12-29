Из Атырау ограничили вывоз рыбы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из Атырау, где произошла массовая гибель рыбы, ограничили ее вывоз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кооперативам, которые выловили и заморозили рыбу осенью, торговать своей продукцией не запрещается. Но до выяснения всех причин, по которым погибла рыба в Урале и Перетаске, особое внимание уделяется тому, чтобы отравленная рыба и рыбная продукция не попали на местные рынки и в другие области. И для этого, я думаю, нет никаких возможностей. Потому что контроль за этим мы поручили ДВД и местной полиции, которые делают рейды, проверяют не только на «Рубеже» машины. Они еще проверяют по дороге. 100 процентов мы, конечно, гарантировать не можем. Но над этим работаем», - заявил председатель межведомственной комиссии по расследованию причин массовой гибели рыбы Алибек Наутиев.



Напомним, гибель рыбы началась в Атырау в первых числах декабря. Создана межведомственная комиссия по расследованию причин массовой гибели рыбы, которая проверяет предприятия, которые могут быть причастны к сбросу в реку каких-либо отравляющих веществ. Заведено два уголовных дела.