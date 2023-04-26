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Из Астаны до Алаколя будет курсировать скоростной поезд «Тальго» – КТЖ

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Апреля 2023, 15:20
Из Астаны до Алаколя будет курсировать скоростной поезд «Тальго» – КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отпускной период 2023 года планируется перевезти порядка 4,5 млн пассажиров. Об этом рассказали на брифинге по организации летних железнодорожных пассажирских перевозок и реализации проекта по интермодальным перевозкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За летний период компания планирует перевезти более 4 млн пассажиров. Будет запущено шесть дополнительных летних маршрутов. Самым популярным летним железнодорожным направлением является озеро Алаколь. За последние два года пассажиропоток летом туда вырос в два раза, до 243 тыс. человек. Этим летом КТЖ запускает туда 11 поездов Астаны, Алматы, ВКО и Абайской области. За летний период планируется перевезти на озеро Алаколь на 30 тыс. пассажиров больше по сравнению с прошлым годом. Из Астаны до Алаколя можно будет добраться на фирменном поезде «Тальго», - сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.
По словам спикера, за последние два года пассажиропоток в этом направлении и обратно вырос в два раза.


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