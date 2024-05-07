Из Алматы возобновят летние курортные направления в Европу

Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении сезонных рейсах в Ираклион (Греция) и Подгорицу (Черногория), передает агентство Kazinform.

Рейсы из Алматы в Ираклион, расположенном на острове Крит, стартуют 6 июня с частотой 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Полеты выполняются на авиалайнере Airbus A321LR с продолжительностью полета туда 6 часов 30 минут. Гражданам Казахстана требуется шенгенская виза для въезда в Грецию. Из Ираклиона в Афины можно добраться местными регулярными рейсами, которые занимают около часа, а также на пароме до популярных островов Санторини. Минимальная стоимость билета в обе стороны со всеми сборами составляет в эконом-классе от 307 959 тенге.

Рейсы из Алматы в Подгорицу, столицу Черногории, возобновятся с 8 июня и будут выполняться по вторникам, пятницам и субботам, а из Астаны в Подгорицу – с 9 июня по понедельникам, четвергам и воскресеньям. С 1 мая по 31 октября 2024 года для граждан Казахстана в Черногорию действует безвизовый въезд со сроком пребывания до 30 дней. Минимальная стоимость билета в обе стороны со всеми сборами из Алматы в Подгорицу в эконом-классе начинается от 282 551 тенге. Рейсы выполняются на воздушном судне Airbus A321LR c продолжительностью полета туда из Алматы 6 часов 55 минут, а из Астаны – 6 часов 30 минут.